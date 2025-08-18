На Ставрополье около 170 застройщиков ИЖС намерены использовать эскроу-счета

Около 170 строительных организаций, занимающихся возведением частных домов на территории Ставропольского края, заявили о готовности использовать механизм эскроу-счетов. В 2025 году заключено более 60 подобных соглашений. Об этом сообщает РБК Кавказ со ссылкой на данные министра строительства и архитектуры Ставропольского края Андрея Уварова.

При оформлении договора с застройщиком заказчик может рассчитывать на государственную защиту от возможного обмана со стороны исполнителя и получает доступ к доступным банковским средствам, которые может использовать в качестве оборотных средств при строительстве частных домов, отмечает министр.

Андрей Уваров добавил, что для получения кредита застройщик должен подтвердить свою надежность и собрать пакет необходимых документов.

Отмечается, что на данный момент в строительной сфере Ставрополья заняты 3,2 тыс. юридических лиц, включая крупные компании. Кроме того, в этой отрасли работают около 6 тыс. индивидуальных предпринимателей.

Наталья Белоштейн