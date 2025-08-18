Строить акватеррариум в новом зоопарке будут в 2026 году

В новом пермском зоопарке во время второго этапа строительства возведут акватеррариум. Как сообщили Business Class в региональном минстрое, сейчас ведется проектирование объекта и подготовительные работы на площадке будущего акватеррариума. Основные строительно-монтажные работы запланированы на 2026 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ТГ Город встреч Фото: ТГ Город встреч

Новый пермский зоопарк в Индустриальном районе Перми открылся для посетителей на минувшей неделе. Общая площадь природно-ландшафтного парка составляет 25 га. В новом зоосаде более 90 вольеров, максимально приближенных к естественной среде обитания для представителей различных видов фауны, и 54 искусственных водоема. В пять тематических комплексов: «Лесная мозаика», «Полярный мир», «Обитатели гор», «Африканская саванна», «Тропический рай и страна обезьян» — перевезена большая часть животных.