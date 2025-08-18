Проезд по QR-коду в Тюмени с мая оплатили более 1,7 тыс. человек
В Тюмени с мая по август проезд в автобусах по QR-коду оплатили 1724 пассажира, сообщили в МКУ «Тюменьгортранс». Наклейки с кодами разместили на большинстве городских маршрутов, при этом жители могут расплатиться транспортными или банковскими картами.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Расплатиться за проезд по QR-коду можно на 120 автобусных маршрутах, которые обслуживают перевозчики АО «ТПАТП № 1», ООО «Тюменьавтотранс», ООО «Караван-авто», ИП Савельев А.Е., ООО «Автолинии».
Стоимость проезда посредством QR-кода такая же, как при оплате картой — 31 руб. Оплатить проезд таким способом нельзя на межсезонных маршрутах, которые выходят за границы городского округа.