В Татарстане второй раз за утро ввели режим беспилотной опасности

В Татарстане в 07:59 мск второй раз за утро объявили режим беспилотной опасности. Информация об этом появилась в приложении МЧС России. Ранее режим действовал с 5:43 до 6:13 мск.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Информация о закрытии аэропортов или других ограничениях на момент публикации не поступала. Режим беспилотной опасности вводится при выявлении БПЛА, движущихся в направлении республики.

Последний раз режим беспилотной опасности вводился в Татарстане 17 августа и длился четыре часа. Это был пятый случай за прошлую неделю. Тогда также временно закрывался аэропорт Казани с 5:30 до 6:50 мск.

15 августа режим действовал с 6:15 до 10:14 мск, а 11 августа — около 12 часов. В тот день Росавиация закрывала казанский аэропорт по плану «Ковер».

