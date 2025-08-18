Бывшее здание профтехучилища в Перми сохранят для образовательной деятельности

Региональное минимущество попросило комиссию по землепользованию и застройке установить на участке под зданием бывшего профтехучилища по ул. Розалии Землячки, 11, зону действия ограничений по условиям сохранения и планируемого размещения образовательных учреждений. Заявление министерства рассмотрели на комиссии по ПЗЗ 14 августа. Площадь участка под зданием — 5,6 тыс. кв. м, территория находится в собственности НИУ «Высшая школа экономики», но сейчас не используется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 2Gis Фото: 2Gis

Как пояснила на заседании представитель минимущества, на участке по ул. Р. Землячки, 11, расположен учебный корпус, который планируется сохранить наложением указанной зоны ограничения.

Бывшее здание профтехучилища на ул. Р. Землячки известно тем, что недавно оно было предметом судебных разбирательств между региональным минимуществом и теруправлением Росимущества в Пермском крае. Краевое ведомство требовало вернуть здание учебного корпуса площадью 4541,6 кв. м и участок под ним из федеральной собственности в краевую. Более десяти лет назад строение передали пермскому филиалу Высшей школы экономики (в федеральную собственность) под образовательные цели. Однако вуз не использовал его, а позднее отказался от здания. Росимущество, в свою очередь, выставило его на торги с начальной ценой 96,3 млн руб. В министерстве заявляли, что здание подлежит возврату в собственность Пермского края и что объекты, предназначенные для образования, не должны продаваться в частные руки. В апреле этого года суд удовлетворил ходатайство министерства о запрете продажи здания.