В Перми согласовали строительство четырехэтажного жилья в микрорайоне Январский

Комиссия по землепользованию и застройке согласовала предложение трех пермских бизнесменов о смене зонирования в микрорайоне Январском для строительства четырехэтажного ЖК. Как стало известно «Ъ-Прикамье» на недавнем заседании комиссии 14 августа, возведение жилого комплекса на этой территории планируют Михаил Коротаев, Александр Ларионов и Ксения Лукова. Предприниматели обратились в комиссию по землепользованию и застройке с предложением исключить земельный участок в квартале Январской, Лянгасова, Кубанской и Верхне-Вишерской улиц из подзоны в три этажа малоэтажной жилой многоквартирной и блокированной застройки (ИЖС Ж-3).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

«Данное изменение требуется для строительства четырехэтажного многоквартирного дома со встроенными помещениями общественного назначения и автостоянкой»,— сообщила представитель краевого минимущества на заседании комиссии 14 августа. На заседании также были представлены эскизы будущего комплекса. Пустующая территория 7,1 тыс. кв. м находится в общедолевой собственности. Она расположена возле ТЦ «Январский» (ул. Лянгасова, 30), рядом — ЖК «Настроение» компании «Мегаполис» и частная жилая застройка.

Проект рассматривался на заседании комиссии уже второй раз — ранее его обсуждали в марте этого года. На этот раз предложение заявителей уже прошло процедуру общественных обсуждений. Члены комиссии согласовали проект.

В сервисе Kartoteka.ru указано, что Михаил Коротаев, Александр Ларионов вместе с Денисом Луковым являются совладельцами строительного ООО «Рестарт» и ООО «УК “Уралгрупп”», которое ведет деятельность в сфере оптовой торговли. Ксения Лукова собственником перечисленных организаций не является, в качестве ИП она занимается арендой и управлением недвижимостью.