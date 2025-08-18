30-летний пассажир погиб в ДТП на объездной села Вавож в Удмуртии

30-летний местный житель погиб в ДТП на объездной села Вавож, сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии. Авария с участием автомобиля «ВАЗ 2110» произошла 17 августа, около 18:00.

По предварительным данным, 33-летний водитель не справился с управлением, совершив наезд на световую опору и съехав в кювет. В результате ДТП 30-летний пассажир получил травмы и скончался в автомобиле скорой помощи.

Водитель с множественными травмами был госпитализирован. У него обнаружены признаки опьянения, назначено медицинское освидетельствование. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.