В Нижнем Тагиле возбудили дело после обращения сироты к Бастрыкину
Управление СКР по Свердловской области возбудило уголовное дело после жалобы сироты из Нижнего Тагила на плохие жилищные условия, передает информационный центр СКР.
Александр Бастрыкин
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
В приемную главы СКР Александра Бастрыкина обратился местный житель, который сообщил, что в мае 2024 года ему предоставили квартиру в доме на улице Свердлова. Дом был введен в эксплуатацию с многочисленными нарушениями: в помещениях наблюдалась сырость, были повреждены напольные покрытия, а из-за неисправных инженерных систем регулярно происходят коммунальные аварии. Чтобы квартиру не затапливало, житель перекрыл подачу воды у себя дома, но из-за этого он лишился доступа к ней. Обращения в различные инстанции результатов не принесли.
Ранее Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании обстоятельств нарушения прав жителей Режа в Свердловской области, которых переселили из аварийного жилья в другой дом — жильцы пожаловались на трещины в подъезде и квартирах.