В Нижнем Тагиле возбудили дело после обращения сироты к Бастрыкину

Управление СКР по Свердловской области возбудило уголовное дело после жалобы сироты из Нижнего Тагила на плохие жилищные условия, передает информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В приемную главы СКР Александра Бастрыкина обратился местный житель, который сообщил, что в мае 2024 года ему предоставили квартиру в доме на улице Свердлова. Дом был введен в эксплуатацию с многочисленными нарушениями: в помещениях наблюдалась сырость, были повреждены напольные покрытия, а из-за неисправных инженерных систем регулярно происходят коммунальные аварии. Чтобы квартиру не затапливало, житель перекрыл подачу воды у себя дома, но из-за этого он лишился доступа к ней. Обращения в различные инстанции результатов не принесли.

Ранее Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании обстоятельств нарушения прав жителей Режа в Свердловской области, которых переселили из аварийного жилья в другой дом — жильцы пожаловались на трещины в подъезде и квартирах.

Ирина Пичурина