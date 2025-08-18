Российский пилот выжил при падении легкомоторного самолета в Таиланде

Гражданин России Сергей Разуков и инструктор из Таиланда Сурасак Чана получили травмы при падении пилотируемого ими легкомоторного самолета Quicksilver MX II Sprint на острове Пхукет. Как сообщает Bangkok Post, мужчины госпитализированы в местную клинику.

Уточняется, что после взлета воздушное судно потерпело крушение спустя два с половиной часа после взлета с аэродрома аэроклуба Пхукета и было обнаружено недалеко от автодороги в местности Тхаланг. Перед приземлением самолет оборвал линии электропередач.

Полиция Таиланда ведет расследование по факту инцидента.

Влад Никифоров, Иркутск