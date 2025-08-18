Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
ЧЭМК начал установку автоматической системы контроля за выбросами

Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) реализует проект по установке автоматической системы контроля за выбросами вредных веществ в атмосферный воздух. На двух трубах печей цеха №7, где производится ферросиликомарганец, завершили монтажные работы по оснащению площадок, сообщает пресс-служба предприятия.

Следующим этапом проекта станет установка датчиков и подключение к коммуникациям предприятия. Для анализа газо-воздушной смеси будут использованы анализаторы, пылемеры, приборы измерения температуры и влажности. Для размещения площадок специалисты подрядчика из Казани выполнили предварительный расчет, указав точку их будущего крепежа. То же самое сделали и для труб плавильного цеха №8, где монтаж еще продолжается.

После установки датчиков и подключения их к коммуникациям систему подсоединят к установленным рядом с цехами блок-боксам — небольшим нежилым помещениям с оборудованием, принимающим информацию с датчиков и направляющим данные в режиме реального времени в Росприроднадзор и другие природоохранные государственные ведомства. Все приборы и их программное обеспечение отечественного производства. Монтаж и наладка оборудования не предполагает остановку печей.

Виталина Ярховска

