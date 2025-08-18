Китайские ученые заявили о создании аккумуляторов с рекордной плотностью энергии

Ученые Тяньцзиньского университета разработали литий-металлический аккумулятор с плотностью энергии плотностью энергии 600 Вт·ч/кг, а также модульный аккумулятор с плотностью 480 Вт·ч/кг. Как сообщает Синьхуа, со ссылкой на публикацию в международном академическом журнале Nature, это в два-три раза выше, чем характеристики распространенных коммерческих решений.

«Литий-металлические аккумуляторы, плотность энергии которых превышает показатели традиционных литий-ионных аккумуляторов, рассматриваются как технология следующего поколения. Они способны решить существующие проблемы производительности и срока службы аккумуляторов»,— уточняется в публикации.

Сообщается, что группа ученых освоила основные технологии для всей цепочки производства высокоэнергетических аккумуляторов и «обладают возможностями для высокостабильного массового производства». Ожидается, что производство прототипов начнется во второй половине этого года.

Влад Никифоров, Иркутск