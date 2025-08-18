Число вакансий в угольной отрасли Кузбасса упало до 1,3 тысяч

В Кузбассе в сфере угольной отрасли количество вакансий снизилось до 1,3 тыс. в связи с закрытием предприятий.

«Сокращение числа вакансий связано с ситуацией в отрасли и приостановкой работы ряда предприятий. Делать какие-то прогнозы о том, как дальше будет меняться тренд на количество свободных рабочих мест в угледобыче, пока сложно»,— сообщил председатель правительства региона Андрей Панов (цитата по ТАСС).

Как писал «Ъ-Сибирь», по состоянию на июнь 2025 года количество вакансий в сфере угольной промышленности уменьшилось до 2,1 тыс. В августе 2023-го господин Панов сообщал, что в Кемеровской области было открыто около 4,5 тыс. вакансий в этой отрасли.

В феврале этого года доля убыточных угледобывающих предприятий региона достигла 57%. Годом ранее этот показатель был на уровне 45%.

Александра Стрелкова