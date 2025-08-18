«Горнозаводскцемент» почти на четверть повысил выручку и прибыль

Предприятие «Горнозаводскцемент» (ГЗЦ) отчиталось о финансовых результатах деятельности за минувший год. Согласно бухгалтерской отчетности организации, выручка ООО «Горнозаводскцемент» за 2024 год достигла 13,55 млрд руб., что на 24,5% больше показателя 2023 года.

По итогам 2023 года выручка завода составляла 10,88 млрд руб. Прибыль предприятия выросла чуть более значительно — на 28,4%, до 3 млрд руб. При этом в 2023 году ГЦЗ получил 2,3 млрд руб. чистой прибыли.

«Горнозаводскцемент» — крупный российский производитель цемента, среди основных его потребителей — предприятия Пермского края, Свердловской и Кировской областей, Республики Татарстан. Годовой объем производства — 2 млн тонн цемента. В минувшем году среднесписочная численность сотрудников завода составила 902 человека — примерно столько же, как и в 2023-м (889 человек).