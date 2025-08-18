Челябинская область в топ-25 регионов по доле работающих с высокой зарплатой

В Челябинской области 29,9% работающих жителей получают заработную плату выше средней по стране. По этому показателю регион занимает 24 место среди других субъектов России, следует из рейтинга «РИА Новости».

В области 4,3% жителей зарабатывают в два раза больше, чем в среднем по стране. За год регион поднялся в рейтинге на одно место. Доля работников с жалованьем выше среднего по России в 2024-м составляла 27,3%, а тех, кто получает зарплату в два раза выше, была на уровне 6,4%.

Лидерами среди субъектов страны стали Ямало-Ненецкий (доля работников с зарплатой выше среднего — 66,5%; в два раза выше — 22,6%), Чукотский (55,1%; 18,2%) и Ханты-Мансийский (52,7%; 11,6%) автономные округа. Последние места в списке заняли Республики Ингушетия (6%; 1%), Чеченская (6,1%; 1%) и Кабардино-Балкарская (8,1%; 1%).

Доля работников с зарплатой выше средней по стране является оценкой «РИА Рейтинг» на основе данных официальной статистики за 2024 и 2025 годы. Анализ проведен независимо для всех регионов. Средняя зарплата (без субъектов малого предпринимательства) по стране для каждого субъекта РФ корректировалась на региональный уровень цен.

