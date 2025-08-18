Экс-начальника отдела больницы Кемерова приговорили к 9 годам колонии за взятки

Кемеровский суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 17 млн руб. бывшего начальника отдела материально-технического снабжения одной из местных больниц по делу о коррупции. Об этом рассказали в прокуратуре Кузбасса.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По информации регионального управления, с декабря 2018-го по август 2022 года начальник отдела больницы брал от директоров коммерческих фирм и индивидуальных предпринимателей взятки за помощь в заключении договоров поставки товаров и услуг. В общей сложности, подсчитали следователи, обвиняемый получил свыше 1,5 млн руб. На принадлежащие ему имущество и денежные средства наложен арест в сумме свыше 24 млн руб. Вину в совершении преступления злоумышленник признал частично.

Факты коррупции выявили сотрудники кемеровских управлений ФСБ и МВД.

Илья Николаев