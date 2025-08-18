Температура на неделе в Свердловской области достигнет +25°

На неделе в Свердловской области ожидается теплая погода для второй половины августа, однако теплые периоды будут сменяться похолоданиями, передает Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге». Осадки будут умеренными, их количество составит 10-20 мм, а на севере и западе региона — до 25-30 мм.

В понедельник атмосферный фронт, связанный с циклоном над севером европейской части России, принесет небольшие дожди и грозы. За пределами фронта в область поступит теплая воздушная масса, дневная температура составит +18°..+23°. Самая теплая погода на неделе ожидается во вторник.

В Екатеринбурге днем 18 августа будет +19°..+21°, облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь с вероятностью грозы 5%, ветер западный, юго-западный, 2-7 м/с. Ночью 19 августа, во вторник, ожидается +15°, днем +25°, в среду ночью температура установится на отметке +14°, днем до +19°, в четверг — ночью +13°, днем +21°, в пятницу — ночью +13°, днем +22°. В субботу ночью температура достигнет +12°, днем +21°, в воскресенье ночью +12°, днем +25°. Начало следующей недели также ожидается теплым.

Ирина Пичурина