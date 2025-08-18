Уитакер: гарантии безопасности Украины не будут предусматривать участия НАТО

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что любые гарантии безопасности для Украины не будут предусматривать членство в НАТО.

В интервью Fox News господин Уитакер рассказал, что хоть НАТО обладает европейской архитектурой безопасности, гарантии для Киева будут предоставлены «коалицией желающих», которая, вероятно, будет действовать по принципу «нападение на одного рассматривается как нападение на всех» (статья 5 НАТО).

В состав такой коалиции, по словам господина Уитакера, могут войти Франция, Германия, Великобритания, возможно, США, а также сама Украина. Вопрос этих гарантий будет ключевой темой на предстоящей встрече в Белом доме.