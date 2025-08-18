Постпред США при НАТО: Украина станет крупным поставщиком военной техники в Европу

США считают, что Украина может стать крупным поставщиком военной техники в Европу. Об этом в интервью Fox News заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.

«Они (Украина — “Ъ”), безусловно, станут крупным поставщиком военной техники в Европу, поскольку те (страны Европы) будут тратить 5%, о которых все договорились»,— сказал он.

Господин Уитакер также отметил, что Украине потребуется восстанавливать не только оборонный сектор, но и сельское хозяйство, порты и инфраструктуру, для чего необходимы будут значительные финансовые вливания, в основном из Европы.

Ранее США настояли на том, чтобы страны-члены НАТО увеличили свои оборонные расходы до 5% ВВП. По мнению Вашингтона, такое увеличение является необходимым шагом для укрепления коллективной безопасности альянса.