Трамп: Украина может завершить конфликт, отказавшись от Крыма и членства в НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «может почти сразу закончить войну, если захочет». Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Вспомните, с чего все началось. Никакого возврата Крыма, отданного (экс-президентом США Бараком — “Ъ”) Обамой (12 лет назад, без единого выстрела!), и никакого вступления Украины в НАТО»,— написал президент США.

18 августа президент Украины Владимир Зеленский, а также лидеры стран Европы приедут в Вашингтон для встречи с Дональдом Трампом. Президент США заявил, что понедельник будет «большим днем» для Белого дома, так как впервые столько европейских лидеров посетят резиденцию президента США. Он назвал это честью для Америки, несмотря на возможную критику СМИ.