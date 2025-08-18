Уитакер: США рассчитывают, что Украина представит свое контрпредложение

Соединенные Штаты ожидают, что на встрече в Белом доме 18 августа президент Украины Владимир Зеленский представит контрпредложение по мирному урегулированию конфликта. Об этом заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью Fox News.

«Мы посмотрим, придет ли Зеленский и его команда в Белый дом с контрпредложением на то, что предложила Россия на Аляске, это будет важным следующим шагом»,— сказал он.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 15 августа. Переговоры в формате «три на три», главной темой которых заявлялось урегулирование конфликта на Украине, продлились 2 часа 45 минут. После саммита Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским и руководителями стран Европы.