Россияне оценили счастье в 227 тыс. рублей в месяц

Дохода в размере около 227 тыс. руб. ежемесячно хватит среднестатистическому россиянину, чтобы почувствовать себя счастливым. Об этом сообщил аналитический центр ВЦИОМ после очередного опроса граждан. Эта сумма сопоставима примерно с 2,5 средней зарплаты по стране. Эксперты ВЦИОМа отмечают, что в 2017 году россиянам для счастья было достаточно 109 тыс. руб.

«Зафиксированный двукратный рост "счастливого дохода" за прошедшие восемь лет — это порядка 9,5% его ежегодной капитализации, что выше, но в целом сопоставимо с инфляцией в этом периоде,— объясняет эксперт аналитического центра ВЦИОМ Алексей Ручин.— Иными словами, рост номинальной стоимости "счастья" обусловлен в первую очередь ростом цен. При этом реальная стоимость "счастья" все же подрастает, но гораздо медленнее. В нынешних турбулентных условиях работает скорее правило "не до жиру — быть бы живу"».

Отметим, что называемые респондентами суммы заметно отличались в зависимости от места их проживания. Так, москвичам и петербуржцам для счастья нужно примерно 695 тыс. руб. в месяц, а респондентам из сельской местности хватило бы и 116,5 тыс. руб. Отличаются ответы и у представителей разных поколений. Больше всего денег для счастья нужно «младшим миллениалам» — 470 тыс. руб. Меньше всего — людям, родившимся до 1947 года: им хватит и 58 тыс. руб.

Также исследователи спросили, какие эмоции вызывает у россиян их нынешний уровень дохода. 8% респондентов испытывают счастье от того количества денег, которое у них есть. Еще 34% они приносят удовлетворение. Отметим, что позитивные эмоции по этому поводу теперь испытывают в общей сложности больше 40% россиян. Аналитический центр ВЦИОМ приводит для сравнения данные такого же опроса 1999 года — и тогда счастья от своего материального положения не испытывал вообще никто, а удовлетворенность своим уровнем доходов наблюдалась лишь у 11% россиян.

Полина Ячменникова