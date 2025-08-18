Ушедшим на СВО осужденным предложат ресоциализироваться

Осужденные, заключившие контракт на военную службу в ВС РФ, получат право на получение «содействия в ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации». Такие поправки к приказу Минюста о реализации закона о пробации разработало правительство РФ. Предполагается, что осужденный при заключении контракта должен быть письменно уведомлен о его праве обратиться за такой помощью после увольнения с военной службы. Для этого необходимо будет обратиться с заявлением в уголовно-исполнительную инспекцию.

Осужденные, в отношении которых было принято решение «о целесообразности» прохождения ресоциализации, могут отказаться от такой помощи. Если человек впоследствии передумает, то сможет повторно обратиться в администрацию учреждения с просьбой включить его в программу пробации. Кроме того, заключенные смогут попросить начальника исправительного учреждения скорректировать его индивидуальную программу ресоциализации. Заявление должно быть рассмотрено за десять дней.

Напомним, пробация — система поддержки осужденных, направленная на их «ресоциализацию, социальную адаптацию и социальную реабилитацию». В России существует три вида пробации: исполнительная — для людей, чье наказание не предусматривает изоляцию от общества; пенитенциарная — для осужденных, которые еще находятся в местах лишения свободы; постпенитенциарная — для тех, кто покинул колонию. Закон о пробации был подписан президентом в феврале 2023 года; с 1 января 2024 года он вступил в силу в части, касающейся исполнительной и пенитенциарной пробации. Положения, которые затрагивают освободившихся граждан, начали действовать 1 января 2025 года.

Эмилия Габдуллина