Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Столичные власти начнут ставить дворовые шлагбаумы по упрощенным правилам

ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) получило от жителей Москвы более 500 заявок на установку дворовых шлагбаумов, сообщили “Ъ” в пресс-службе учреждения. Работы начнутся в октябре-ноябре.

В мае столичный департамент транспорта сообщил об упрощении процесса установки запирающих устройств во дворах (их ставят для освобождения парковки машин местных жителей). Раньше процедура проходила в несколько этапов. Жильцам нужно было самим провести голосование, отправить заявку и готовый проект шлагбаума в муниципалитет. Затем нужно было собрать средства на установку устройства (город софинансировал работы на 100 тыс. руб.) и только после этого монтировать его за свой счет.

В мае была введена упрощенная схема: АМПП проверяет возможность установки шлагбаума и готовит схему его размещения, а управляющая компания проводит в системе «Электронный дом» опрос собственников жилья.

Нововведения, обратил внимание “Ъ”, вызвали многочисленные вопросы в районных и домовых чатах. Жители, в частности, интересуются, кто и сколько должен платить за шлагбаум, на каких условиях и т. д. “Ъ” направил запрос в департамент транспорта Москвы. «В соответствии с новыми условиями, установка шлагбаума и первый год обслуживания будут бесплатными, далее плата будет взиматься только за обслуживание,— сообщили “Ъ” в АМПП.— Тарифы будут установлены и согласованы с жителями при проведении повторного общего собрания собственников. Работники "Московского паркинга" взаимодействуют с префектурами на постоянной основе и при необходимости предоставляют дополнительные разъяснения».

Иван Буранов

Новости компаний Все