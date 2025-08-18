Столичные власти начнут ставить дворовые шлагбаумы по упрощенным правилам

ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) получило от жителей Москвы более 500 заявок на установку дворовых шлагбаумов, сообщили “Ъ” в пресс-службе учреждения. Работы начнутся в октябре-ноябре.

В мае столичный департамент транспорта сообщил об упрощении процесса установки запирающих устройств во дворах (их ставят для освобождения парковки машин местных жителей). Раньше процедура проходила в несколько этапов. Жильцам нужно было самим провести голосование, отправить заявку и готовый проект шлагбаума в муниципалитет. Затем нужно было собрать средства на установку устройства (город софинансировал работы на 100 тыс. руб.) и только после этого монтировать его за свой счет.

В мае была введена упрощенная схема: АМПП проверяет возможность установки шлагбаума и готовит схему его размещения, а управляющая компания проводит в системе «Электронный дом» опрос собственников жилья.

Нововведения, обратил внимание “Ъ”, вызвали многочисленные вопросы в районных и домовых чатах. Жители, в частности, интересуются, кто и сколько должен платить за шлагбаум, на каких условиях и т. д. “Ъ” направил запрос в департамент транспорта Москвы. «В соответствии с новыми условиями, установка шлагбаума и первый год обслуживания будут бесплатными, далее плата будет взиматься только за обслуживание,— сообщили “Ъ” в АМПП.— Тарифы будут установлены и согласованы с жителями при проведении повторного общего собрания собственников. Работники "Московского паркинга" взаимодействуют с префектурами на постоянной основе и при необходимости предоставляют дополнительные разъяснения».

Иван Буранов