Роскомнадзор заблокировал три песни рэпера Гуфа по решению МВД

Ссылки на аудиозаписи и тексты трех песен рэпера Гуфа (Алексей Долматов) внесены в Единый реестр запрещенных сайтов по решению МВД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор.

Речь идет о треках «Кто как играет», «Три нити» и «Новости». Поясняется, что в их текстах содержится информация, «дающая представление о действиях по использованию наркотических средств».

В августе по той же причине был заблокирован трек «Тем, кто с нами», записанный Гуфом совместно с исполнителями Ноггано и АК-47. После этого композиция и клип на нее исчезли со стриминговых сервисов — с «Яндекс Музыки» и YouTube-канала лейбла Gazgolder.