В возрасте 87 лет умер британский актер Теренс Стэмп

Британский актер Теренс Стэмп, известный по ролям в фильмах «Супермен» и «Звездные войны», умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщает агентство Reuters. О причинах и месте смерти актера не сообщается.

Теренс Стэмп родился 22 июля 1938 года в Лондоне. Известность ему принесла роль в фильме «Билли Бадд» 1962 года. За свою карьеру он работал с режиссерами Федерико Феллини, Стивен Спилберг и Джордж Лукас.

Среди его самых известных работ — роль злодея генерала Зода в фильме «Супермен 2», а также участие в кинокартинах «Звездные войны: Эпизод 1 — Скрытая угроза», «Уолл-стрит» и «Всегда говори “да”».