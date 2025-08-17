СК расследует гибель подростков в Прикамье

Следственными органами СУ СК России по Пермскому краю по факту смертельного травмирования двух малолетних возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Об этом сообщает пресс-служба управления. По версии следствия, двое мальчиков десяти лет забрались на складируемый спиленный лес, который расположен вблизи проезжей части, ведущей в деревню Лямино Чусовского городского округа. В результате падения бревен, малолетним причинены смертельные травмы. Мальчики скончались на месте.

«На месте происшествия работают следователи, которыми проводится осмотр места происшествия, назначаются судебные экспертизы. Допрашиваются свидетели и очевидцы. Проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности, сбор и закрепление доказательственной базы», - сообщает СУ СКР