«Амкар» одержал победу в гостях

В рамках 17-го тура Второй лиги Б «Амкар» на выезде обыграл ФК «Волна». Итог поединка: 1:2. Гости создали себе комфортное преимущество в два мяча уже к 24-й минуте матча. Голы на счету Артема Котика, вернувшегося в пермский клуб накануне этого поединка, и Даниила Зуева. На это «Волна», идущая на третьем месте в чемпионате, ответила в середине второго тайма одним забитым мячом.

После двух поражений подряд подопечные Александра Кульчия одержали важную победу, но остались в турнирной таблице на втором месте, отставая от лидера «Химика» из Дзержинского на три очка.