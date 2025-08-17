В Перми возбуждено дело о половом преступлении против малолетней

Следователями Пермского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетних). Как сообщает пресс-служба следственного органа, 8 августа 2025 года вблизи деревни Заречное в отношении малолетней в присутствии двоих сверстников мужчиной были совершены иные действия сексуального характера.

«В настоящее время следователями с участием следователей-криминалистов регионального следственного управления и оперативных сотрудников ГУМВД России по Пермскому краю проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщает СУ СКР.