В Ярославской области в ДТП на М8 погиб водитель

В Ярославской области на 293-м км трассы М8 произошла авария с участием двух легковых автомобилей и грузовика, погиб водитель. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ярославской области Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

ДТП зафиксировано в районе села Андроники в Ярославском округе 17 августа в 12:50. По данным правоохранителей, 28-летний водитель «ВАЗ 2108» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Freightliner, в результате чего последний съехал в кювет. Далее «ВАЗ 2108» совершил столкновение с GEELY, движущимся в попутном направлении.

Водитель «ВАЗа» погиб на месте ДТП до приезда скорой помощи. Другие два водителя не пострадали. Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Алла Чижова