Забег «Садовое кольцо» в Москве поставил рекорд по числу участников

В Москве прошел забег «Садовое кольцо», в котором участвовали более 30 тыс. человек, сообщили в департаменте транспорта столицы.

Забег, ставший рекордным по числу участников, предлагал дистанции от 500 метров для детей до 16 километров для опытных бегунов. В соревнованиях участвовали как профессионалы, так и любители.

Событие вошло в Книгу рекордов России как самый массовый бесплатный старт с участием 11 тыс. человек, которые соревновались на время.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что Садовое кольцо впервые стало единым беговым маршрутом протяженностью 16 км.