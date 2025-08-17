Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Кабардино-Балкарии отремонтируют детский корпус центра психиатрии и наркологии

В центре психиатрии и наркологии в Кабардино-Балкарии начался капитальный ремонт детского корпуса. На выполнение работ направлено 82,5 млн руб. Об этом сообщил глава республики Казбек Коков в своем Telegram-канале.

Фото: Казбек Коков

Общая площадь здания составляет 2 тыс. кв.м. Сейчас в нем завершаются демонтажные работы. После них строители приступят к установке новой кровли, замене линий теплоснабжения, водоснабжения и отведения, а также систем электроснабжения, затем проведут отделочные внутренние и наружные работы.

После ремонта в здании будет размещен Центр ментального здоровья детей.

Мария Иванова

