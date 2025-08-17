Путин изменил свою речь на пресс-конференции по итогам саммита на Аляске

Президент России Владимир Путин изменил часть своей речи после переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Это произошло во время итоговой пресс-конференции, когда он убрал несколько листов подготовленного текста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Журналист Павел Зарубин показал в программе «Москва. Кремль. Путин» кадры, на которых видно, как Владимир Путин отложил четыре листа, передает «РИА Новости». Это произошло после высказываний президента о надежде на отсутствие провокаций и интриг со стороны Киева и европейских столиц, которые могли бы помешать достигнутому прогрессу.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа прошла 15 августа на военной базе на Аляске. По итогам стороны сошлись, что встреча была результативной, но подробностей не представили. Господин Трамп сказал, что сделка по Украина пока не достигнута, нужно обсудить два-три вопроса. 18 августа он будет принимать президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне.