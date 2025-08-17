«Рубин» обыграл «Ростов» в Казани со счетом 1:0

Казанский футбольный клуб «Рубин» одержал победу над «Ростовом» со счетом 1:0 в матче пятого тура Российской премьер-лиги.

Единственный гол в матче забил Дмитрий Кабутов на 51-й минуте после розыгрыша углового.

После пяти туров «Рубин» набрал десять очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Ростов» с тремя очками находится на 14-й позиции. Следующий матч «Рубин» проведет 23 августа против «Спартака» в Казани. Начало игры запланировано на 14:00 по московскому времени.

Влас Северин