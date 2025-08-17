Владимир Путин наградил орденами двух татарстанцев

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении ряда граждан государственными наградами за достижения в различных сферах деятельности, среди них — два татарстанца. Соответствующий указ размещен на официальном сайте правовых актов.

Орден «За доблестный труд» получил Габдрашит Абдрахманов, главный научный сотрудник лаборатории татарского НИИ и проектного института нефти ПАО «Татнефть» имени В. Д. Шашина. Награда вручена за его трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» была присуждена Евгению Глебову, главному конструктору и начальнику центрального конструкторского бюро АО «Радиоприбор».

Влас Северин