Кокс рассчитывает на Азию

Потребность Индии в пополнении запасов и возможный рост потребления в Китае может стимулировать восстановление рынка металлургического угля в Азии в третьем квартале, считают в S&P Global. Россия в последние месяцы занимала второе место среди поставщиков коксующегося угля в эти страны. И эксперты уже фиксируют рост цен в восточных портах в связи со стабильным спросом.

Рынок металлургического угля в Азии в третьем квартале ожидает восстановление на фоне потребности Индии в пополнении запасов после сезона муссонов и возможного роста спроса в Китае, говорится в обзоре S&P Global. Там отмечается, что тенденция вероятна, несмотря на растущее давление со стороны предложения из-за ожидаемого возобновления добычи в Австралии.

Как указывают аналитики, к концу второго квартала котировки премиального коксующегося угля PLV HCC, по данным Platts, приблизились к трехлетнему минимуму в $173,5 за тонну. Рынок находился под давлением перепродажи со стороны Китая, ограниченного спроса и восстановления поставок из Австралии, отмечают в S&P Global.

На третий квартал эксперты пересматривают прогнозные цены в сторону повышения.

По оценкам Commodity Insights, во второй половине года средняя стоимость угля PLV HCC может достичь $181 за тонну (FOB).

«Робкий оптимизм», в частности, вызывает восстановление фьючерсов на коксующийся уголь и цен на сталь в Китае, хотя вопросы относительно устойчивости этого тренда остаются, говорится в обзоре.

В NEFT Research отмечают укрепление цен на российский коксующийся уголь в восточных портах в первую неделю августа в связи со стабильным спросом в Китае. Участники рынка фиксируют ограниченное предложение сентябрьских партий по сравнению с августовскими, что усиливает ценовую поддержку, однако динамика сдерживается сравнительно медленным восстановлением потребления в Индии, указывают аналитики. По данным NEFT Research, коксующийся уголь марки К в портах Дальнего Востока подорожал за неделю к 8 августа на 1,6%, до $143,5 за тонну. Котировки также превысили уровень начала 2025 года на 0,5%, но остаются меньше показателей августа 2024 года на 18,2%.

Российский уголь PCI за неделю к 8 августа подорожал на 8,8%, до $123 за тонну на фоне оживления спроса в странах Юго-Восточной Азии, отмечают в NEFT Research. Но, добавляют аналитики, рынок по-прежнему испытывает недостаток ликвидности: местные потребители не спешат закупать крупные партии.

Так, по данным источников, которые приводит NEFT Research, в Индонезии предложения формировались на уровне $130–135 за тонну, а встречные заявки были на $5 за тонну ниже.

Но в целом, говорится в обзоре, увеличение цен в сочетании с умеренным ослаблением рубля создало дополнительные возможности для заключения прибыльных контрактов, в том числе с Китаем.

Аналитики BigMint пока фиксируют незначительную динамику цен на индийском рынке коксующегося угля в условиях повышения торговой активности. По их данным, в июле страна увеличила импорт на 24% по отношению к маю, до 6,7 млн тонн в связи с улучшением разгрузки судов в портах и пополнением запасов сталелитейными компаниями. Импорт коксующегося угля в Индию из Австралии вырос до 4,1 млн тонн с 3,4 млн тонн в июне, Россия нарастила поставки с 0,7 млн тонн, до 1,1 млн тонн, указывают в BigMint. Участники рынка, пишут аналитики, ожидают продолжения пополнения запасов.

Китай, по последним данным, увеличил импорт металлургического угля в июне на 23,3% по отношению к маю, до 9,11 млн тонн, сообщает Sxcoal. Поставки из России месяц к месяцу подскочили на 23,9%, до 2,33 млн тонн. Это второй показатель среди основных поставщиков коксующегося угля в Китай после Монголии (4,7 млн тонн).

Анатолий Костырев