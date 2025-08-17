Суд вновь отказал в сносе ТЦ из-за неявки представителей мэрии Перми

Арбитражный суд Пермского края оставил без рассмотрения исковое заявление администрации Индустриального района Перми о признании самовольной постройкой и сносе еще одного торгового центра на шоссе Космонавтов, - бывшего гипермаркета «Виват» (Ш. Космонавтов, 240) Как указано в определении на сайте суда, власти района не являлись на заседания, а ответчики — владельцы здания не настаивали на рассмотрении дела по существу.

Администрация Индустриального района заявила иск в суд о признании самовольной постройкой и сносе трехэтажного торгового центра площадью 6808,2 кв. м., на шоссе Космонавтов, 240, в ноябре 2024 года. Ответчиком выступил ИП Абдусалим Каландаров.

По данным онлайн-справочника 2ГИС, в строении работают магазины «Доброцен» «Маркер Игрушка», «Мир».

В ходе рассмотрения дела истец ходатайствовал не назначать по делу комплексной экспертизы и вернуть их. В июле по аналогичным причинам суд оставил без рассмотрения иск администрации района о и сносе еще торгового центра на шоссе Космонавтов, 188. Итец также дважды без уважительной причины не явлился на заседание.

Напомним, что в конце года администрация Индустриального района подала в суд сразу пять исков к владельцам недвижимости в Верхних Муллах. Мэрия потребовала признать самовольными постройками и снести здания на шоссе Космонавтов, 172, 186, 188 и 240 — это магазин «А.В.Т.-Спорт», ТЦ и салоны по продаже мебели. Объекты находятся вблизи будущего строительства двухуровневой развязки. В администрации тогда поясняли, что в отношении перечисленных зданий обнаружили нарушения порядка оформления документов на право собственности.