Непарламентский ущерб

На выборах в городские думы административных центров завершился этап регистрации, который со стопроцентным результатом преодолели все думские партии. Их непарламентские конкуренты выступили с переменным успехом. Например, Партия пенсионеров будет представлена в бюллетенях в 10 из 11 столиц, где выдвигала кандидатов, тогда как «Яблоко» зарегистрировало своих выдвиженцев лишь в 4 из 12 случаев. В целом же в городских кампаниях поучаствуют 14 партий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

15 августа истек срок регистрации кандидатов в городское собрание Махачкалы (Дагестан), которая завершила этот этап последней среди 25 региональных столиц. Судя по итоговым данным местных избиркомов, самый высокий уровень партийной конкуренции сохранился в Чебоксарах (Чувашия). Там регистрацию прошли все 11 выдвинувшихся партий, в том числе 6 непарламентских — Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Родина», «Зеленые», Партия социальной защиты и «Гражданская платформа». В тройку лидеров вошли Сыктывкар (Коми) и Калуга, где в бюллетенях будут кандидаты от восьми партий (см. график).

Наибольшие потери партийцы понесли в Ижевске (Удмуртия), где выбыли из борьбы три из восьми заявившихся на выборы партий — «Родина», «Зеленые» и Партия социальной защиты. Выдвиженцы только пяти думских партий — «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России — За правду» и «Новых людей» — будут в бюллетенях также в Махачкале, Магадане и Ульяновске. Из десяти столичных гордум, которые формируются только по одномандатным округам, самый высокий конкурс будет в Сыктывкаре: почти восемь человек на место. Почти столько же кандидатов претендуют на один мажоритарный мандат в Чебоксарах и Иваново (там выборы пройдут по смешанной системе).

Что касается партийной активности, то в лидерах тут 5 думских партий: они выдвинули и зарегистрировали кандидатов во всех 25 административных центрах. Самой эффективной непарламентской силой, как и в случае с выборами губернаторов и заксобраний, оказалась Партия пенсионеров. Она выдвинула кандидатов в 11 гордум, однако в Оренбурге, как следует из постановления местного избиркома, «пенсионеры» нарушили порядок выдвижения кандидатов (комиссия не была извещена о проведении общего предвыборного партсобрания). На втором месте — «Коммунисты России» (восемь городов), чей список в Самаре избирком не заверил по той же причине, что и у «пенсионеров». Замыкает первую тройку «Родина», которая заявилась на выборы в десяти столицах, но удержалась в бюллетенях лишь в пяти из них.

Отметим, что на этапе выдвижения лидером по активности было «Яблоко», однако в 8 из 12 городов ни один из его кандидатов регистрацию не получил. Зато «Гражданская платформа», Российская партия свободы и справедливости и «Зеленая альтернатива» показали стопроцентный результат при минимальной активности, поучаствовав лишь в одной кампании каждая (первая выдвинула и зарегистрировала кандидатов в Чебоксарах, две других — в Сыктывкаре).

Городские выборы в России бывают очень контрастными, отмечает политолог Ростислав Туровский: «В некоторых городах они оказываются весьма конкурентными, способствуя выплеску протестных настроений. Чаще это бывает на Севере и за Уралом. В таких городах активны и непарламентские партии, которые используют более простые возможности для создания своих фракций». В то же время во многих столицах «политическая конкуренция давно исчезла», добавляет эксперт: «Поэтому даже при формальном выдвижении множества партий им ничего не светит».

Божена Иванова