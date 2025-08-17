Уиткофф отказался отвечать на вопрос о согласии Путина на встречу с Зеленским

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в интервью CNN отказался отвечать на вопрос, дал ли президент России Владимир Путин согласие на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Стив Уиткофф

Господин Уиткофф выразил надежду, что встреча трех президентов — России, Украины и США, — состоится. По данным Axios, президент США Дональд Трамп хотел бы провести такую встречу уже в августе. Завтра он принимает в Вашингтоне Владимира Зеленского.

15 августа на Аляске прошла встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. По ее итогам господин Трамп сказал, что сделка по Украине еще не достигнута, нужно обсудить два-три вопроса. Для этого он будет говорить с Владимиром Зеленским и лидерами стран Европы.

Подробнее о встрече на Аляске — в репортаже Андрея Колесникова.