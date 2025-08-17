Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Рубио: США ужесточат санкции, если в переговорах с РФ не удастся достигнуть прогресса

Если в ходе переговоров с Россией у США не выйдет добиться соглашения, в Белом доме готовы ввести против Москвы новые санкции. Об этом в эфире телеканала ABC заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

Марко Рубио

Марко Рубио

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Марко Рубио

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Если нам не удастся достичь соглашения, последствия будут продолжаться — включая санкции, которые уже действуют, и, возможно, новые»,— отметил господин Рубио. По его словам, США продолжает оказывать помощь Украине, не отменяя ни одной из мер поддержки.

Что происходит в мире после встречи Путина и Трампа на Аляске. Главное

Читать далее

18 августа в Вашингтонге президент США Дональд Трамп примет президента Украины Владимира Зеленского. Вместе с украинским лидером в столицу Соединенных Штатов прилетит целая коалиция европейских политиков, включая канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Лидеры планируют обсудить «гарантии безопасности» для Украины и территориальные вопросы.

Новости компаний Все