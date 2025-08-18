Флагманское настроение

Ювелирная сеть «585 Золотой» открыла флагманский двухэтажный магазин площадью 280 кв. м в ТРЦ «Галерея». Запуск самого большого в Петербурге торгового объекта состоялся в рамках ребрендинга компании. В обновление существующих магазинов и открытие новых она инвестировала более 1 млрд рублей. Аналитики констатируют, что рост ювелирного рынка в денежном выражении является инфляционным, но отмечают усиление позиций основных отечественных игроков практически во всех нишах, кроме люксовых сегментов, после ухода иностранных брендов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ребрендинг магазина «585 Золотой»

Фото: 585 Золотой Ребрендинг магазина «585 Золотой»

Фото: 585 Золотой

До конца года сеть «585 Золотой» планирует открыть в Петербурге 5–7 новых магазинов. По площади новые точки продаж будут меньше открывшегося флагмана — примерно по 100 кв. м. Всего, по словам директора по маркетингу ювелирной сети «585 Золотой» Станислава Колоскова, в Северной столице сегодня действует около 60 магазинов общей площадью 3,5 тыс. кв. м.

Как рассказал «Ъ-СПб» господин Колосков, существующие магазины сети представлены в основном в сегменте стрит-ритейла и не всегда расположены в топовых локациях. «Сегодня в рамках масштабирования, ребрендинга и трансформации сети мы проводим открытия в знаковых торговых центрах»,— отметил представитель компании. Помимо запуска флагманского магазина в ТРЦ «Галерея», компания открыла в аналогичном формате точку в ТЦ «Европейский», входящем в топ-3 торговых центров Москвы. До конца 2025 года сеть планирует перезапустить в обновленной стилистике еще 150 торговых точек. Магазины в новом формате демонстрируют рост ключевых показателей: средняя выручка увеличилась на 14%, средний чек — на 8%, сообщают в компании. Редизайн проводится в первую очередь в магазинах с хорошими показателями продаж, уточнил господин Колосков.

Параллельно с трансформацией розничного сегмента «585 Золотой» реализует редизайн диджитал-продуктов: сайта и мобильного приложения. По итогам первого полугодия 2025 года выручка онлайн-каналов выросла в 2,5 раза, говорят в компании. В перспективе последующих полутора лет компания ожидает удвоение доли онлайн-продаж в общем обороте.

По данным INFOLine, в 2024 году сеть «585 Золотой» с показателем 50,6 млрд рублей заняла третью строчку по выручке в топ-10 ювелирных ритейлеров. Прирост выручки компании за прошлый год составил 24,14%. На первом месте рейтинга находится компания Sunlight c объемом выручки 115,35 млрд рублей, что на 45,3% больше результатов 2023 года. На втором — Sokolov, выручка которого увеличилась за год на 36,3% и достигла 60,1 млрд рублей.

По мнению генерального директора агентства «INFOLine-Аналитика» Михаила Бурмистрова, в рамках масштабного ребрендинга открытие крупного флагмана в петербургском ТЦ «Галерея», который всегда характеризовался мощным туристическим потоком, является очень эффективным и с точки зрения потенциальной окупаемости, и в виду синергии с учетом всей программы обновления сети. «Что касается ситуации на рынке ювелирной продукции, то в денежном выражении рынок растет. Однако основной рост, конечно, носит инфляционный характер,— отмечает аналитик.— При этом мы ожидаем, что во втором полугодии динамика рынка улучшится. Это будет связано как с повышением активности потребительского кредитования, так и с дополнительными инфляционными процессами с учетом вероятного ослабления рубля».

Управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова также думает, что открытие флагманского магазина сети «585 Золотой» в Петербурге выглядит стратегически обоснованным решением, учитывая историческую связь бренда с Северной столицей (деятельность «585» начиналась в 2000 году в именно здесь) и текущие тенденции ювелирного рынка. «Петербург остается важным региональным центром с высокой покупательной способностью населения, а крупный формат позволит сети продемонстрировать полную линейку товаров и укрепить позиции в премиальном сегменте в условиях растущей конкуренции»,— полагает эксперт.

Текущая ситуация на российском ювелирном рынке характеризуется устойчивым ростом, несмотря на общую экономическую турбулентность, согласна госпожа Владимирова: «По итогам 2024 года рынок ювелирки вырос на 25% до 459,4 млрд рублей, однако этот впечатляющий рост в значительной степени обусловлен ценовыми факторами, поскольку средняя цена золота была значительно выше, чем в предыдущем году».

Госпожа Владимирова подтверждает, что драйвером роста рынка стало стремительное развитие онлайн-сегмента. В среднем на долю крупнейших маркетплейсов (Wildberries и Ozon) приходится порядка 9% от всей ювелирной розницы. По ее прогнозу, в 2025–2026 годах такого роста, как в 2024-м, на этом рынке уже не будет. Горизонт роста сегмента не превысит 14–15%, но прирост продаж сохранится.

Управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева считает, что сейчас российский ювелирный рынок живет в условиях структурных перемен.

Иностранные бренды ушли, но заполнить их нишу российские игроки смогли лишь частично. «Да, витрины пустыми не остались, но разрыв в уровне качества, дизайна и маркетинга очевиден. Ушедшие марки — это крупные международные бренды с отлаженным маркетингом и глобальными рекламными кампаниями, а отечественные производители зачастую работают в другом ценовом и эстетическом диапазоне, что не позволяет в полной мере привлечь ту же аудиторию»,— говорит госпожа Косарева.

Она полагает, что общая ситуация на рынке остается непростой: у населения нет избыточных средств, и спрос на дорогие украшения снижается. Для большинства покупателей ювелирные изделия становятся не обязательной покупкой, а отложенным желанием, которое реализуют только по особым случаям.

Господин Бурмистров полагает, что российские ювелирные бренды закрыли большинство ниш на рынке. «Да, конечно, остается суперпремиальный сегмент, который был представлен ушедшими международными игроками, но в целом основные сегменты, в том числе нишу базового премиума, российские компании смогли успешно закрыть»,— констатирует аналитик.

Александра Тен