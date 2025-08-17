Израиль за год арестовал десятки иранских шпионов

За прошедший год «Шабак» и полиция Израиля раскрыли более 25 случаев вербовки граждан иранскими спецслужбами, пишет The New York Times со ссылкой на источники в израильских службах безопасности. Обвинения были предъявлены более чем 40 израильтянам, некоторым — в сговоре с врагом во время войны.

Как отмечает газета, иранские спецслужбы активизировали попытки вербовки жителей Израиля после атаки «Хамаса» 7 октября 2023 года. Зачастую рядовым гражданам отправляются сообщения в мессенджерах с предложением легкого заработка. Задания кажутся потенциальному исполнителю пустяковыми, например, написать где-нибудь в городе антиправительственный лозунг и получить за это неплохие деньги. Однако затем задания становятся все серьезнее: поджог автомобилей, подрыв электросетей и даже убийства конкретных лиц.

«Иранцы вкладывают огромные деньги и ресурсы в масштабную кампанию по вербовке израильтян через интернет для выполнения заданий»,— говорится в заявлении «Шабак». Правительство Израиля, в свою очередь, предупреждает граждан по радио и в социальных сетях, что «легкие деньги» могут привести к «тяжелым последствиям» в виде многолетнего тюремного заключения.

Кирилл Сарханянц