На Крымском мосту стоят в очереди почти 2 тысячи автомобилей
В очереди на ручной досмотр для проезда через Крымский мост стоит 1096 автомобилей со стороны Тамани и 794 — со стороны Керчи. Об этом сообщила в Telegram-канале служба оперативной информации, освещающая ситуацию с проездом на полуостров.
На 15:00 мск время ожидания для проезда по мосту на территорию Крыма составляло более трех часов.
Ситуация с проходимостью на Крымском мосту ухудшается с утра. На 11:00 в очередях с обеих сторон находилось более 1,3 тыс. машин.