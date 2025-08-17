На Крымском мосту стоят в очереди почти 2 тысячи автомобилей

В очереди на ручной досмотр для проезда через Крымский мост стоит 1096 автомобилей со стороны Тамани и 794 — со стороны Керчи. Об этом сообщила в Telegram-канале служба оперативной информации, освещающая ситуацию с проездом на полуостров.

На 15:00 мск время ожидания для проезда по мосту на территорию Крыма составляло более трех часов.

Ситуация с проходимостью на Крымском мосту ухудшается с утра. На 11:00 в очередях с обеих сторон находилось более 1,3 тыс. машин.