В семью судьи деньги не вернулись

В Краснодаре суд продлил до 15 сентября срок ареста имущества, принадлежащего Сергею Золотареву, сыну бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой. Под обеспечительные меры попали 325 тыс. руб. наличными и $10 тыс., внедорожник Toyota, квартира и загородный дом. Бывшая высокопоставленная судья Золотарева и четыре ее предполагаемых сообщника сейчас являются подсудимыми по делу о получении взяток на 26,4 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Краснодарский краевой суд отклонил жалобу Сергея Золотарева на постановление Первомайского районного суда Краснодара о продлении до 15 сентября мер процессуального принуждения в виде ареста на его имущество.

Под арестом находятся 325 тыс. руб. и $10 тыс., изъятые при обыске в жилище Сергея Золотарева, Toyota Land Cruiser 2018 года выпуска, квартира площадью 118 кв. м, машино-место, а также дом площадью 182 кв. м в садоводческом товариществе.

Обеспечительные меры были введены в связи с расследованием уголовного дела в отношении матери Сергея Золотарева бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой, обвиняемой в совершении коррупционных преступлений. В настоящее время дело рассматривает Первомайский районный суд Краснодара, который в ходе предварительного заседания удовлетворил ходатайство обвинения о продлении до 15 сентября ареста имущества Сергея Золотарева.

Оспаривая арест, господин Золотарев указал на то, что суд первой инстанции не известил его о проведении заседания, на котором рассматривался вопрос о продлении ареста имущества.

В связи с тем что процедура судопроизводства была невосполнимо нарушена, полагает Сергей Золотарев, постановление об аресте активов должно быть отменено. Коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда, изучив изложенные в жалобе доводы, не нашла оснований для отмены решения Первомайского райсуда Краснодара, указав на то, что оно было вынесено с соблюдением уголовно-процессуальных норм.

С момента возбуждения уголовного дела в отношении Елены Золотаревой и ее предполагаемых сообщников в мае 2023 года не появилось официальной информации о том, какое имущество принадлежало самой высокопоставленной судье.

По данным СМИ, при обыске дома у госпожи Золотаревой якобы были изъяты 128 млн руб. и €27 тыс.

Первое слушание уголовного дела по существу прошло в Первомайском райсуде Краснодара 27 июля. Обвинения в коррупции помимо Елены Золотаревой предъявлены ее бывшему заместителю Татьяне Юровой, экс-начальнику регионального управления судебного департамента Андрею Рощевскому, бывшему председателю Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону Георгию Бондаренко и предпринимателю Альберту Романову.

По версии следствия, в 2022 году злоумышленники получили в общей сложности 26,4 млн руб. за вынесение решений по уголовным и гражданским делам.

Все подсудимые находятся под стражей, мера пресечения действует до 15 сентября.

Анна Перова, Краснодар