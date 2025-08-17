Михаил Матвеев отметил необходимость сбора биоматериалов у мигрантов для предотвращения преступлений в половой сфере

Депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев рассказал «Ъ-Волга», что помимо проведения дактилоскопии и сбора биометрии у мигрантов, въезжающих в РФ, необходим также сбор биологических материалов. Это приблизит раскрытие преступлений в половой сфере к 100%.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Сейчас в порядке эксперимента на нескольких погранпереходах проводится дактилоскопия и сбор биометрии (берется образец роговицы глаза и голоса) въезжающих в страну иностранных граждан. Важно дополнить это отбором биологических материалов (слюны) для создания геномного профиля, по крайней мере у мужчин. В этом случае практически к 100% приблизиться раскрытие преступлений в половой сфере», — рассказал Михаил Матвеев.

По словам депутата, в последние годы наблюдается рост преступлений в сфере половой неприкосновенности со стороны мигрантов. Это пока не удается остановить. Образец ДНК, который человек оставляет везде, невозможно ни с чем спутать. Это 100%-я идентификация человека в случае совершения каких-то преступлений, где он оставляет биологические образцы. Геномная регистрация, по мнению специалистов, МВД, людей, которые занимаются раскрытием преступлений в половой сфере, является одним из основным надежных способов определения преступников.

Михаил Матвеев напомнил, что Михаил Матвеев напомнил, что год назад в Госдуме предложили ввести в России обязательный сбор биологических материалов у всех иностранцев, которые пересекают границу страны. Соответствующее обращение было направлено на имя Михаила Мишустина.

Руфия Кутляева