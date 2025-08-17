«Оренбург» на выезде обыграл «Акрон» в матче РПЛ

В воскресенье, 17 августа, в матче пятого тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ) тольяттинский «Акрон» принимал «Оренбург». Игра завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В составе «Акрона» отличился Стефан Лончар, он же забил в свои ворота. Победный гол у «Оренбурга» на счету Эмирджана Гюрлюка.

«Оренбург» одержал первую победу в текущем розыгрыше РПЛ, занимая с пятью очками промежуточное 12-е место в турнирной таблице. «Акрон» потерпел первое поражение в чемпионате страны и опустился на седьмую позицию, имея шесть баллов.

Андрей Сазонов