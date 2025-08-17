«Ночь кино», Сергей Орлов и произведения Рахманинова

В Ярославле в период с 18 по 24 августа состоятся концерты оркестра им. Н. П. Осипова, стендап-комика Сергея Орлова и коллектива Korni Travы, пройдут вторая часть фестиваля искусств «Преображение» и спектакли о Сергее Есенине, а также показы в рамках акции «Ночь кино». Главные события — в афише «Ъ-Ярославль».

Концерты

21 августа в Ярославской филармонии состоится концерт «Живая искра. Приношение С. В. Рахманинову». Оркестр им. Н.П. Осипова предложит слушателям уникальное прочтение произведений Рахманинова — в оригинальных аранжировках для народных инструментов. Живой портрет композитора в этот вечер с оркестром на сцене представит актриса Юлия Рутберг. Стоимость билетов — от 500 руб.

23 августа в 17:00 в Губернаторском саду выступит известный ярославский коллектив Korni Travы с программой «С рок’н’роллом по жизни». Гости услышат музыку в стилях рок-н-ролл, рокабилли, кантри, блюз и блюз-рок. Прозвучат песни из репертуара The Beatles, Creedence Clearwater Revival, ZZ Top, Пола Маккартни, Роя Орбисона, Чака Берри, Карла Перкинса, Эдди Кокрэна, Боба Дилана. Стоимость билетов — 500 руб.

23 августа в 19:00 во Дворце молодежи выступит стендап-комик Сергей Орлов с программой «Переходный возраст». «Он шутит о понятных и близких каждому вещах, и любой может узнать себя в ситуациях, вокруг которых строятся стендап-выступления артиста»,— говорится в аннотации. На настоящий момент все билеты проданы, в продажу они вернутся, если кто-то сделает возврат.

Фестивали

19 августа продолжится XXXIII фестиваль искусств «Преображение». Утром в Спасо-Преображенском соборе состоятся праздничная литургия и чин освящения плодов (9:00). Вечером главной музыкальной сценой станет звонница. Прозвучат старинная духовная музыка и колокольные звоны (20:30). Некоторые произведения взяты из певческих книг ярославских церквей XVII – XVIII веков и специально реконструированы для фестиваля. Входной билет — 500 руб.

Спектакли

19 и 20 августа в Доме актера им. С.В.Пускепалиса состоится моноспектакль Алексея Барынина «Хулиганы. Есенин-Маяковский». «Через воспоминания друзей, поступки, строки стихотворений на сцене рождается живой Сергей Есенин. Его характер, его любовь к матери, его сложные отношения с женщинами, друзьями и другим Великим поэтом эпохи — с Владимиром Маяковским»,— рассказывают организаторы. Начало в 19:00, стоимость билетов — от 1,6 тыс. руб.

Спорт

В Ярославле состоится предсезонный российский волейбольный турнир в честь 80-летия Победы. Торжественное открытие состоится 22 августа, гостей ждут с 17:00 в новом волейбольном центре. За главный приз Кубка памяти будут бороться команды «Ярославич», «Шахтер» из Солигорска, московский МГТУ и ЦСКА из Московской области. Вход для болельщиков свободный.

Выставки и встречи

20 августа в Ярославской областной библиотеке им. Некрасова состоится поэтический вечер Елены Шумары «Как за руку, взяв за крыло» (16:00). В программу включены стихи и прозаические миниатюры о человеке, написанные за последние несколько лет. Вход свободный.

В Музее истории города Ярославля открылась выставка «Сапожок» с уникальными археологическими находками XVI века из Ярославля. Наглядное свидетельство сапожного производства в средневековом Ярославле найдено археологами во время спасательных раскопок Института археологии РАН в историческом центре города вблизи Митрополичьих палат. Стоимость билета — 90-180 руб.

В Центральном выставочном зале «Союза художников России» начала работу юбилейная выставка Дюмона Пака, которая включает около 90 избранных произведений. Экспозиция представляет широкий жанровый и стилистический диапазон художника: природа средней полосы России, город и окрестности Ростова Великого, горы Кавказа, русская старина, психологический портрет-картина, тематический натюрморт.

Ночь кино

23 августа в Ярославском планетарии состоится «Ночь кино в планетарии». Показы пройдут на двух площадках: в звездном зале («Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», 20:00) и интерактивном классе («Группа крови» в 20:00 и «Пророк. История Александра Пушкина» в 22:00). Вход на художественные кинопоказы свободный по предварительной записи по телефону: +7 (4852) 72-82-00. В Экспозиционно-выставочном зале «История развития космонавтики» состоится премьера интерактивного квеста-экскурсии «Космос в кинематографе» (19:00). Участники узнают, в каких фильмах космос показан максимально реалистично, а в каких — фантастично. В 21:00-23:00 для посетителей будет доступна экскурсия «Один день из жизни космонавта» с дегустацией космического питания, стоимость — 150 руб.

23 августа в ДК «Гамма» состоится «Ночь кино». В 16:00 пройдет показ фильма «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», в 18:00 — «Группа крови», в 20:00 — «Пророк. История Александра Пушкина». Вход свободный.

Подготовила Алла Чижова