Александр Ебралидзе оплатит долг деревом

В Петербурге за 41,9 млрд рублей пытаются продать имущество обанкротившегося ООО «СТОД», которому принадлежит АО «Новоторжский ЛПК», владеющий двумя крупными деревообрабатывающими заводами в Тверской области. Эксперты считают, что с высокой долей вероятности первые торги не состоятся, так как цена завышена вдвое. Это растянет процесс продажи, но для профильного инвестора, который сможет встроить актив в свою вертикально интегрированную структуру, сделка может иметь смысл.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Бизнесмен Александр Ебралидзе в Октябрьском районном суде

Конкурсный управляющий Олег Логинов выставил на торги акционерный капитал АО «Новоторжский ЛПК», на балансе которого находятся два деревообрабатывающих завода в Торжке (Тверская область). Фирма принадлежит обанкротившемуся ООО «СТОД», чьим основным владельцем является экс-миллиардер Александр Ебралидзе.

В предлагаемый к продаже лот вошло 16 849 016 356 обыкновенных именных акций, в том числе 11 790 974 169 шт., обремененных залогом в пользу ВЭБ.РФ. Номинальная стоимость 1 акции — 1 рубль. За весь пакет планируется выручить 41,9 млрд рублей.

АО «Новоторжский лесоперерабатывающий комбинат» объединяет заводы «Терра» (Terra) и «Арбор» (Arbor), которые производят продукцию под торговой маркой Ultralam. Ассортимент включает брус ЛВЛ (140 тыс. кубометров в год), плиты ОСП (500 тыс. кубометров), древесно-топливные гранулы (пеллеты). Отдельным направлением является домостроение, производство каркасных и каркасно-панельных домов. В аренде компании находится около 200 тыс. кв. м лесосеки.

Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленобласти признал ООО «СТОД» несостоятельным в январе 2022 года, но после отменил решение, заменив процедуру конкурсного производства внешним управлением. Кредиторы требовали от компании более 45 млрд руб., из которых 41,9 млрд — непогашенные кредиты ВЭБ.РФ, выданные банком в 2013 году на расширение производства в Тверской области. Среди других кредиторов — ФНС, банк «Санкт-Петербург» и ББР банк.

В феврале 2025 года Арбитраж повторно признал «СТОД» банкротом и ввел в отношении компании процедуру конкурсного производства. Внешний управляющий Олег Логинов от имени кредиторов ходатайствовал о создании на базе имущества «СТОД» акционерного общества с последующей реализацией его акций. Суд ходатайство удовлетворил.

Владелец ООО «СТОД» Александр Ебралидзе также признан банкротом. В ноябре 2022 года судом была введена процедура реализации его имущества. Ранее в том же году банкротом стал еще один актив господина Ебралидзе — АО «Талион», которому принадлежит часть пятизвездочного Taleon Imperial Hotel на Невском проспекте. Сам бизнесмен называл гостиницу «своей болью» (изначально в проекте присутствовала функция казино, но после федеральной инициативы по переводу игорного бизнеса в особые зоны в 2009 году инвестиции стали неокупаемыми.— «Ъ-СПб»), поясняя, что основные его интересы сосредоточены в сфере дерево- и мусоропереработки.

Господина Ебралидзе арестовали в 2021 году по обвинению в присвоении почти 3 млрд рублей, хранившихся в «Констанс-банке». В 2023-м суд признал его виновным, приговорив к трем годам в исправительной колонии общего режима, но ввиду отбытия вышеуказанного срока в СИЗО бизнесмен был освобожден в зале суда.

Гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров считает объект потенциально привлекательным, но, учитывая текущую непростую ситуацию на рынке и определенные ограничения для экспорта древесных изделий, справедливой называет цену продажи на уровне не выше 20 млрд рублей.

Управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева также полагает, что заявленная цена в 41,9 млрд рублей при номинале капитала 16,8 млрд — оценка примерно в 2,5 раза выше уставного капитала. Для деревообрабатывающего комплекса это верхняя граница по рынку, особенно с учетом убыточности и залоговых обременений.

Оба эксперта сходятся во мнении, что с высокой долей вероятности первые торги не состоятся.

С первых торгов лот уйдет только при условии, если в них примет участие стратегический покупатель, которому этот актив закрывает критическую дырку в цепочке производства. Для финансовых инвесторов и спекулянтов цена и текущие операционные показатели будут выглядеть слишком тяжелыми, отмечает госпожа Косарева.

При этом логика завышенной цены вполне понятна, говорит господин Бурмистров, связывая ее с необходимостью погашать задолженность, которая сформировалась у компании перед ВЭБ.РФ.

В целом для профильного инвестора, который сможет встроить актив в свою вертикально интегрированную структуру (например, производитель деревянных домов вроде «Теремъ» или крупная строительная группа с подобным направлением), сделка может иметь смысл, так как обеспечит полный цикл: от производства материалов до готового жилья, говорит Екатерина Косарева.

Владимир Колодчук