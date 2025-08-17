Боливия качнулась вправо

В Боливии 17 августа проходят парламентские и президентские выборы, которые могут поставить точку в 20-летнем правлении социалистов и ознаменовать приход к власти правых сил. Оба лидера гонки — политики правого толка. Впрочем, среди них нет явного фаворита, а значит, страну может ожидать беспрецедентный второй тур. А на фоне крайней ненадежности результатов опросов общественного мнения нельзя исключать и того, что в игру может теоретически вмешаться и третий кандидат.

17 августа в Боливии открылись избирательные участки, чтобы 7,9 млн граждан, имеющих право голоса, смогли разом избрать президента страны, 130 депутатов и 36 сенаторов. Наибольшее внимание приковано к президентской гонке — ее исход способен переписать будущее страны, оказавшейся под гнетом тяжелого экономического кризиса. Всего на высший пост претендуют восемь кандидатов, но лидеров гонки двое: предприниматель-правоцентрист и владелец франшизы Burger King в стране, бывший министр планирования Самуэль Дория Медина и экс-президент Хорхе «Туто» Кирога, занимавший пост главы государства в 2001–2002 годах. Согласно опросам, оба могут рассчитывать на чуть более 20% голосов с минимальным отрывом в пользу последнего. Третьим идет левый кандидат от «Третьей системы» председатель Палаты сенаторов парламента Андронико Родригес.

Победителем станет тот, кто сумеет набрать более 50% голосов избирателей или более 40% при условии, что разрыв лидера от ближайшего конкурента составит не менее 10%. Такие правила, особенно с учетом того, что доля неопределившихся избирателей составляет около 10%, делают второй тур практически неизбежным.

В таком случае повторное голосование состоится 19 октября. При этом результаты опросов в Боливии традиционно отличаются высокой степенью погрешности, и эксперты указывают, что реальный сценарий может разойтись с прогнозами.

Нынешний президент Луис Арсе не выдвигал свою кандидатуру на фоне крайней непопулярности внутри страны. Более того, правящая пока партия «Движение к социализму» рискует не пройти в парламент из-за крайне низкого рейтинга: социологи предсказывают, что ей не удастся преодолеть порог в 3%.

Столь плачевная для находившихся у власти 20 лет социалистов ситуация связана как с коррупционными скандалами, в которых оказались замешаны первые лица партии, так и с ухудшающейся экономической ситуацией.

На фоне сокращения добычи нефти и газа Боливия погрузилась в тяжелейший экономический кризис. Инфляция достигла почти 17%, а валюта страны обесценилась вдвое. Наблюдаются перебои с энергоносителями (некогда экспортер природных ресурсов Боливия теперь сама вынуждена их закупать), сокращение валютных резервов и рост уровня безработицы. И, конечно, избиратели возлагают вину за заметное ухудшение качества жизни на власти.

Не лучшим образом на положении социалистов сказалось и открытое противостояние Луиса Арсе с его предшественником на посту президента Эво Моралесом, занимавшим его с 2006 по 2019 год. Моралес пытался баллотироваться на четвертый срок, несмотря на то что по новой конституции президентские полномочия ограничены одним сроком, но столкнулся с обвинениями в торговле людьми и изнасиловании 15-летней девочки, которая впоследствии забеременела. Политик не отрицал факты, но настаивал на их политической подоплеке: обвинения прозвучали в момент ожесточенной борьбы между ним и Арсе за лидерство в «Движении к социализму». В результате Моралес, сохранивший поддержку среди части боливийцев, вывел на улицы протестующих, перекрывавших дороги и магистрали. Это привело к столкновениям с полицией и жертвам. С тех пор Моралес проводит кампанию по дискредитации выборов с целью добиться максимального числа недействительных бюллетеней.

В случае победы одного из правых кандидатов перемены ждут не только Боливию, но и весь регион.

Традиционно страна считалась оплотом левых сил в Латинской Америке, теперь же она может стать очередным государством вслед за Аргентиной, Перу и Эквадором, где левые сдали свои позиции. Вероятно, за сменой лагеря в Боливии последует и пересмотр внешнеполитического курса, а также ряд структурных реформ внутри страны: от либерализации экономики и сокращения госрасходов до приватизации госсектора и попыток реанимировать сферу добычи природных ресурсов.

Вероника Вишнякова