Экс-директору ИК «Витус» добавили обвинение в мошенничестве

Бывшему представителю ООО «Квадра групп» Дмитрию Седову предъявлено окончательное обвинение, сообщает «РБК-Пермь». Он обвиняется в производства работ, не отвечающим требованиям безопасности (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ), а также в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии обвинения, ущерб от мошеннических действий при строительстве четырех многоквартирных домов в Кудымкаре составил 298 млн руб. Изначально господин Седов обвинялся в причинении ущерба на 43,3 млн руб. по двум домам.

Представитель ООО «Квадра групп» и экс-директор ИК «Витус» Дмитрий Седов был арестован 11 января. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). По версии СКР, в период с 2015 по 2016 год организацией под руководством обвиняемого в Кудымкаре были возведены жилые дома, не отвечающие требованиям безопасности, так как они были построены из блоков ячеистого бетона меньшей прочности.

Напомним, ООО «Квадра групп» выиграло объявленный властями Кудымкара аукцион на комплексное освоение территории в целях жилищного строительства в апреле 2015 года. По мнению администрации Кудымкарского муниципального округа, застройщик в рамках муниципального контракта возвел жилое здание с нарушениями, сокращающими нормативный срок службы строительных конструкций. При этом дефекты были выявлены в пределах гарантийного срока.