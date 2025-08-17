Минобороны: направленный на АЭС дрон перехвачен над Смоленской областью

Минобороны России сообщило, что днем 17 августа была пресечена попытка террористической атаки Киева по инфраструктуре АЭС в Смоленской области.

По данным ведомства, беспилотник ВСУ, пытавшийся атаковать Смоленскую АЭС, был перехвачен в воздушном пространстве региона, передает ТАСС.

Ранее ФСБ опубликовала фотографии, подавленного на подлете к АЭС беспилотника. На одном из снимков запечатлены выбитые окна у здания, рядом с которым упал беспилотник.